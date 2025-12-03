Festival Posters

इंग्लैंड के सामने गुलाबी गेंद की चुनौती, क्या दे पाएगा मात ऑस्ट्रेलिया को?

WD Sports Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (15:00 IST)
AUSvsENG पर्थ टेस्ट में 2 दिन के अंदर धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद उत्साह से भरी ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से ब्रिसबेन के गाबा में शुरू होने वाले दूसरे दिन रात्रि एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच में अपना विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी जो गुलाबी गेंद से खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया का दिन रात्रि टेस्ट मैच में रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन वह इस बात को भूल नहीं सकता कि वह पिछले साल जनवरी में गाबा में वेस्टइंडीज से आठ रन से हार गया था। गाबा ऐसा मैदान है जहा ऑस्ट्रेलिया की टीम दशकों से लगभग अपराजेय रही है।इंग्लैंड ने 1986 के बाद से गाबा में कोई एशेज टेस्ट नहीं जीता है। वह 2010-11 श्रृंखला के बाद से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली जीत हासिल करने की तलाश में भी है।

पैट कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ इस मैच में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की टीम को कम से कम एक बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान ख्वाजा पीठ की समस्या के कारण दूसरे टेस्ट मैं नहीं खेल पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में मध्यक्रम में जोश इंग्लिश की वापसी हो सकती है और पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के नायक रहे ट्रेविस हेड के फिर से पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

दूसरी तरफ स्टोक्स ने कहा कि पहले टेस्ट मैच में अनुकूल परिणाम हासिल नहीं करने के बावजूद उनकी टीम आक्रामक अंदाज में खेलने की अपनी रणनीति पर कायम रहेगी।

टीम को 2 दिन में करारी हार मिली थी और गेंदबाजों को सिर्फ तब मदद मिली थी जब पिच गेंदबाजी के लिए मुफीद थी। दूसरे दिन ट्रेविस हेड का कोपभजन अंग्रेज गेंदबाजों को बनना पड़ा था। इस बार इंग्लैंड ने एक तेज गेंदबाज कम करके एक ऑलराउंडर विल जैक्स बढ़ाया है। जो फिलहाल किसी भी विशेषज्ञ के समझ नहीं आ रहा है।

गाबा की तीखी अभ्यास पिचों के बावजूद ऐसा अनुमान है कि यहां सतह धीमा रह सकता है। अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम 50 ओवर तक अपने विकेट बचाए रख पाने में सफल रहती है तो फ़ील्डिंग टीम के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि इंग्लैंड पर्थ में किसी भी पारी में 35 ओवर से ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं कर पाई। फ़्लडलाइट्स में नई गेंद के साथ स्विंग मुक़ाबले के किसी न किसी चरण में गेंदबाजी टीम के लिए फ़ायदेमंद जरूर रहेगी।
ऑस्ट्रेलिया संभावित XI : 1 जेक वेदरॉल्ड, 2 ट्रैविस हेड, 3 मार्नस लाबुशेन, 4 स्टीव स्मिथ (कप्तान), 5 जॉश इंगलिस, 6 कैमरन ग्रीन, 7 एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), 8 मिचेल स्टार्क, 9 नाथन लियोन, 10 स्कॉट बोलैंड, 11 ब्रेंडन डॉगेट

इंग्लैंड की XI : 1 ज़ैक क्रॉली, 2 बेन डकेट, 3 ओली पोप, 4 जो रूट, 5 हैरी ब्रूक, 6 बेन स्टोक्स (कप्तान), 7 जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), 8 विल जैक्स, 9 गस एटकिंसन, 10 ब्राइडन कार्स, 11 जोफ़्रा आर्चर

समय:- सुबह 9.30 बजे शुरू

कहां देखें:- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर

