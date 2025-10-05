Festival Posters

कानपुर में Food Poisoning के कारण अस्पताल पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज

हेनरी थॉर्नटन 'फूड पॉइजनिंग' के कारण अस्पताल में भर्ती

WD Sports Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (18:14 IST)
ऑस्ट्रेलिया ए के तेज गेंदबाज़ हेनरी थॉर्नटन को भारत ए के खिलाफ चल रही अनौपचारिक एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान पेट में गंभीर संक्रमण के बाद कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि यह संक्रमण फ़ूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है।27 वर्षीय यह तेज गेंदबाज होटल में टीम के डिनर के तुरंत बाद बीमार पड़ गया और उसे इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया।

टीम प्रबंधन ने बताया कि थॉर्नटन को कानपुर पहुंचने से पहले ही हल्के पेट दर्द के लक्षण महसूस हो रहे थे। हालांकि, टीम के पहुंचने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, संभवतः होटल में कुछ खाने के कारण।

इसके जवाब में, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी आहार योजना में बदलाव किया और सख्त भोजन और जलयोजन प्रोटोकॉल लागू किए। आगे की स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए अब विशेष रूप से तैयार भोजन निगरानी में उपलब्ध कराया जाएगा। तीन अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी पेट में हल्की तकलीफ की शिकायत की, लेकिन उनका मौके पर ही इलाज किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी।

इस झटके के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया ए ने जोरदार वापसी करते हुए ग्रीन पार्क स्टेडियम में बारिश से प्रभावित दूसरे मैच में नौ विकेट से जीत हासिल कर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली।श्रृंखला का निर्णायक मैच आज कानपुर में खेला जा रहा है।

