ऑस्ट्रेलिया ने किए 4 बदलाव, मैक्सवेल की वापसी, भारत की बल्लेबाजी

WD Sports Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (14:22 IST)
AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने चौथे टी-20 में टॉस जीतकर क्विंसलैंड क्वींसलैंड करारा ओवल में भारत के खिलाफ गेंदबाजी करना मुनासिब समझा क्योंकि यहां शुरुआत में थोड़ा स्विंग मिलता है। मेजबान ने कुल 4 बदलाव किए हैं वहीं भारत ने विजयी संयोजन को नहीं छेड़ा है।

हेड की अनुपस्थिति में मैथ्यू शॉट सलामी बल्लेबाजी करेंगे। वहीं अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की लंबे समय बाद वापसी हुई है। कुहेनमैन की जगह एडम जैम्पा को टीम में लाया गया है और पिछले मैच में महंगे साबित हुए सीन एबट की जगह बेन ड्वारश्विस टीम में शामिल है।

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

भारत:- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रे्लिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जॉश इंग्लिस, टिम डेविड, जॉश फिलिपे, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल , बेन ड्वारश्विस, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस और एडम जम्पा।

