स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिली

स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजरऔर फिल्म निर्देशकसंगीतकार पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं कि पलाश ने स्मृति से चीट किया और कुछ चैट्स भी लीक हो गई थी। खबर सामने आई थी कि पिता की तबियत बिगड़ने की वजह से शादी टली है और परिवार ने स्टेटमेंट भी दिया था, यह भी कहा था कि स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ने के बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था लेकिन इन चैट्स कि वजह से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि शादी पोस्टपोन होने का कारण ब्रेक अप है, इन्हीं अफवाहों के बीच मेरी डी’कोस्टा (Mary D’Costa) का नाम भी उछाला गया, जिन्हें लोगों ने कथित चैट लीक से जोड़कर यह मान लिया कि वह वही कोरियोग्राफर हैं जिनके साथ पलाश का नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे पलाश से कभी नहीं मिली हैं और स्मृति की बहुत इज्जत करती हैं।
मेरी डी’कोस्टा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट जारी कर साफ कहा है कि वे कोरियोग्राफर नहीं। ऑनलाइन सामने पलाश मुछाल के चैट स्क्रीनशॉट की कितने सच्चे हैं ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। पलाश मुछाल और मेरी डी’कोस्टा की चैट के कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैल गए थे, जिनके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कहा गया कि ये चैट डी’कोस्टा ने Reddit पर डाले थे, जो बाद में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गए।
अब डी’कोस्टा ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा है कि उनकी और पलाश की बातचीत सिर्फ एक महीने चली थी और वे कभी मिले भी नहीं। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह कोरियोग्राफर नहीं हैं, जैसा कि अफवाहों में कहा जा रहा है।
डी’कोस्टा ने लिखा,
“सबसे पहले, हमारी चैट 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच हुई थी, यानी बात-चीज़ केवल एक महीने तक चली। मैं यह बिल्कुल साफ करना चाहती हूं कि मैं उनसे कभी मिली नहीं और न ही किसी तरह का निजी संबंध था। कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं अभी क्यों बोल रही हूं। सच्चाई यह है कि मैंने उन्हें जुलाई में ही एक्सपोज़ कर दिया था, लेकिन उस समय लोग उन्हें ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए बात चर्चा में नहीं आई,”
मेरे बारे में भी बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है।"
डी’कोस्टा ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि वह शादी की परफॉर्मेंस संभाल रही थीं।
उनके पोस्ट में लिखा था, “मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं, और न ही वह व्यक्ति जिससे धोखे की बातें जोड़ी जा रही हैं।”
उन्होंने आगे लिखा कि वे स्मृति मंधना को अडोर करती हैं,
मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मैं क्रिकेट फॉलो करती हूं और स्मृति मंधाना की बहुत इज्जत करती हूं। मैं कभी किसी दूसरी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगी और यही वजह थी कि मुझे लगा कि इस मामले पर पारदर्शी होना जरूरी है। मुझे सच में इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा क्योंकि मैं इतनी नफरत सहन नहीं कर पा रही थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस सब से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ कुछ लोग ही नकारात्मक हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि असल में क्या हुआ। जिन्होंने मेरा साथ दिया है, उनका शुक्रिया। आप सब सच में अद्भुत हैं और मैं बेहद आभारी हूं। धन्यवाद।'
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को Sangli में होनी थी। कार्यक्रम शुरू भी हो गए थे संगीत और हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। तभी स्मृति के पिता श्रीनिवास की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद समारोह रोकना पड़ा। उनके मैनेजर ने बताया कि पिता की हालत गंभीर हो गई थी, इसलिए परिवार ने शादी आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद पलाश भी तनाव और थकावट की वजह से अस्पताल में भर्ती किए गए।
हालांकि, जब स्मृति (Smriti Mandhana) ने सोशल मीडिया से सगाई और प्री-वेडिंग की सभी तस्वीरें हटा दीं, तो अफवाहों को और हवा मिली। उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव ने भी शादी के वीडियो डिलीट कर दिए, जिससे चर्चाएं और तेज हो गईं। इसी बीच मैरी ने क्लियर किया कि वे पलाश से कभी नहीं मिली हैं।