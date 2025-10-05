INDAvsAUSA तीसरे वनडे मैच में 2 विकेट की जीत से भारत ने 2-1 से नाम की सीरीज

AUSvsIND अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद प्रभसिमरन सिंह (102) की शतकीय तथा श्रेयस अय्यर (62) और रियान पराग (62) की अर्धशतकी पारियों के दम पर भारत ए ने रविवार को तीसरे अनाधिकृत एकदिवसीय मैच में 25 गेंदे शेष रहते ऑस्ट्रेलिया ए को दो विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ए ने तीन मैचों की सरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।





317 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए के लिए अभिषेक शर्मा और प्रभसिमसन सिंह की सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े। 12वें ओवर में टॉड मर्फी ने अभिषेक शर्मा (22) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये तिलक वर्मा (तीन) को भी मर्फी ने अपना शिकार बना लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन के साथ तीसरे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। 20वें ओवर में तनवीर सिंघा ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन को आउटकर प्रवेलियन भेज दिया।





हालांकि तब तक वह अपना शतक बना चुके थे। उन्होंने 68 गेंदों में आठ चौके और सात छक्के लगाते हुए 102 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 58 गेंदों में 62 रन बनाये। वहीं रियान पराग ने 55 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली। आयुष बदोनी (21), निशांत संधु (दो) और हर्षित राणा (शून्य) पर आउट हुये। भारत ने 46 ओवर में आठ विकेट पर 322 रन बनाकर मुकाबला दो विकेट से जीत लिया।





ऑस्ट्रेलिया ए के लिए तनवीर संघा और टॉड मर्फी ने चार-चार विकेट झटके।इससे पहले आज यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 44 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिये। जेक फ्रेजर-मैकगर्क (पांच), मैकेंजी हार्वी (सात), हैरी डिक्सन (एक) और लाचलन हर्न (16) रन बनाकर आउट हुये। अर्शदीप और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट लिये।







Kanpur stadium was housefull today for 3rd of india A vs Australia A Series



And we saw empty stadium in Ahmedabad for international match pic.twitter.com/WpGKymTgQu — Sawai96 (@Aspirant_9457) October 5, 2025 इसके बाद लियन स्कॉट ने जेक एडवर्ड्स के साथ सातवें विकेट के लिए 152 रन जोड़कर बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ाया। 42वें ओवर में बदोनी ने लियन स्कॉट को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। लियन स्कॉट ने 64 गेंदों में छह छक्के और एक चौका लगाते हुए 73 रन बनाये। टॉड मर्फी दो रन बनाकर आउट हुये। जेक एडवर्ड्स ने 75 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्के लगाते हुए 89 रन बनाये। उन्हें अर्शदीप सिंह ने आउट किया।

50वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने तनवीर संघा (12) को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया ए पारी का 316 रन के स्कोर पर अंत कर दिया।



भारत ए के लिए अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट लिये। आयुष बदोनी को दो विकेट मिले। गुरजपनीत सिंह और निशांत संधु ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

