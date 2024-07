रेणुका के बाद मंधाना का धमाका, 10 विकेटों की जीत से भारत पहुंचा एशिया कप फाइनल में

रेणुका सिंह और राधा यादव की बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद स्मृति मंधाना नाबाद (55) और शेफाली वर्मा नाबाद (26) रनों की बेहतरीन पारियों की बदौलत भारत, बंगलादेश को 10 विकेट से रौंदकर महिला एशिया कप के पहले फाइनल में पहुंच गया हैं।

A clinical show Through to the finals #WomensAsiaCup2024 #ACC #HerStory #INDWvBANW pic.twitter.com/44ELxo5F7K