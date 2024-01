IND vs ENG Test Preview, Date, Time, Head to Head : टेस्ट क्रिकेट प्रेमियों, विशेषकर भारत और इंग्लैंड के लिए दो महीने जन्नत की तरह होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 25 जनवरी से शुरू होने वाली है और पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। विराट कोहली (Virat Kohli) ने पहले दो मैचों के लिए अपना नाम वापस ले लिया है, उनकी जगह मध्यप्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार (Rajat Patidar) को मौका दिया गया है। टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा (Rohit Sharma) करेंगे और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) इंग्लैंड टीम की कप्तानी करेंगे।

भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैचों में आमने सामने

(IND vs ENG Head To Head in Tests)

भारत और इंग्लैंड टेस्ट में 131 मुकाबलों में आमने-सामने हुए हैं। इन 131 खेलों में से भारत ने 31 जीते हैं जबकि इंग्लैंड 50 मौकों पर विजयी हुआ है। 50 मैच ड्रॉ रहे।