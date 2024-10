IND vs NZ : भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस कारण पहला मैच हो सकता है ड्रा

More & more rain bands are moving into BENGALURU city



Moderate to intense showers are likely to continue till late noon#KarnatakaRains #BengaluruRains #BangaloreRains #Bangalore #Karnataka #BengaluruRain #BangaloreRain https://t.co/eK1Vx0rF9w pic.twitter.com/gnZDVeA0Zo