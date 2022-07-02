बैट से जसप्रीत बुमराह ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, स्टुअर्ट ब्रॉड की करदी जमकर कुटाई (Video)

भारतीय टीम शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 416 रन पर सिमट गयी।भारतीय टीम ने सात विकेट पर 338 रन से आगे खेलना शुरू किया और टीम ने दिन के शुरूआती सत्र में तीन विकेट गंवाकर बचे हुए तीनों विकेट गंवा दिये।
Stuart Broad to @Jaspritbumrah93 the batter— BCCI (@BCCI) July 2, 2022
An over to remember! A record shattering over! #ENGvIND pic.twitter.com/l9l7lslhUh
ब्राड ने शमी के रूप में एकमात्र विकेट प्राप्त किया जबकि मैटी पोट्स, बेन स्टोक्स और जो रूट ने भी विकेट चटकाये। स्टुअर्ट ब्रॉड ने शमी का विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 550 रन पूरे किए लेकिन यह खुशी उनके पास ज्यादा देर तक नहीं रही।
An all-time great— England Cricket (@englandcricket) July 2, 2022
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 2, 2022