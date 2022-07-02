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बैट से जसप्रीत बुमराह ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, स्टुअर्ट ब्रॉड की करदी जमकर कुटाई (Video)

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शनिवार, 2 जुलाई 2022 (16:50 IST)
एजबेस्टन में खेले जा रहे पांचवे टेस्ट में भारत की कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्राड के ओवर में दो छक्के और चार चौकों से 35 रन जोड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

यह पारी का 84वां ओवर था। हालांकि इसमें जसप्रीत बुमराह ने बल्ले से 29 रन बनाए। यह भी किसी बल्लेबाज द्वारा टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास था।
भारतीय टीम शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 416 रन पर सिमट गयी।भारतीय टीम ने सात विकेट पर 338 रन से आगे खेलना शुरू किया और टीम ने दिन के शुरूआती सत्र में तीन विकेट गंवाकर बचे हुए तीनों विकेट गंवा दिये।

रविंद्र जडेजा ने 194 गेंद में 104 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया।बीती रात क्रीज पर डटे जडेजा और मोहम्मद शमी (16) ने 40 गेंद में 33 रन जोड़े जिसके बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 16 गेंद में नाबाद 31 रन की पारी खेलकर भारत को 400 रन के पार पहुंचाया।

इंग्लैंड के लिये जेम्स एंडरसन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 60 रन देकर पांच विकेट झटके जिसमें जडेजा का विकेट भी शामिल था।
ब्राड ने शमी के रूप में एकमात्र विकेट प्राप्त किया जबकि मैटी पोट्स, बेन स्टोक्स और जो रूट ने भी विकेट चटकाये। स्टुअर्ट ब्रॉड ने शमी का विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 550 रन पूरे किए लेकिन यह खुशी उनके पास ज्यादा देर तक नहीं रही।


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