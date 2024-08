CEAT Awards के रेड कारपेट से जय शाह का मजेदार वीडियो वायरल [WATCH]

CEAT Cricket Rating Awards : भारत की टायर निर्माण कंपनी CEAT ने 21 अगस्त, बुधवार को मुंबई में CEAT Cricket Rating Awards के 26वें Edition में क्रिकेटरों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा को 'Men's International Cricketer of the Year'नामित किया गया, जबकि पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

भारत के मुख्य बल्लेबाज विराट कोहली को Men's ODI Batter of the Year' चुना गया, जबकि 2023 वनडे विश्व कप के दौरान 24 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को 'ODI Bowler of the Year' चुना गया।