टी20 को अलविदा: मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे पर फोकस के लिए लिया बड़ा फैसला

मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (12:04 IST)
Mitchell Starc T20 Retirement : आस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और टी20 प्रारूप में अपने कैरियर को विस्तार देने के लिये टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की श्रृंखला के लिये मंगलवार को घोषित आस्ट्रेलियाई टी20 टीम में स्टार्क और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के नाम नहीं हैं।
 
पैतीस वर्ष के स्टार्क ने 65 टी20 मैचों में 79 विकेट लिये हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनकी प्राथमिकता है और अगले दो साल के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये उन्हें तैयार रहना है।
 
कमिंस को पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बाद से आराम दिया गया है। उनकी कमर में भी दर्द है इसलिये नवंबर में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला की तैयारी के मद्देनजर उन्हें आराम दिया है।
 
स्टार्क एशेज, भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला और 2027 वनडे विश्व कप के लिये पूरी तरह फिट रहना चाहते हैं।

उन्होंने कहा ,‘‘ मैने आस्ट्रेलिया के लिये हर टी20 मैच के हर मिनट का मजा लिया है। खासकर 2021 विश्व कप क्योंकि जीत के साथ हमने पूरे सफर का आनंद लिया । ’’
 
स्टार्क ने कहा ,‘‘ टी20 विश्व कप से संन्यास लेने का कारण तरोताजा और फिट बने रहना है । इससे गेंदबाजी समूह को टी20 विश्व कप की तैयारी के लिये भी समय मिल जायेगा ।’’
 
आस्ट्रेलियाई चयन समिति के प्रमुख जॉर्ज बेली ने कहा ,‘‘ मिचेल को अपने टी20 कैरियर पर गर्व होना चाहिये। वह विश्व कप 2021 विजेता टीम का प्रमुख सदस्य था। अच्छी बात यह है कि वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलता रहेगा।’’ (भाषा) 

