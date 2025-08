ICC टेस्ट रैंकिंग में पहली बार Top 15 में मोहम्मद सिराज

*TOP 3 RANKED INDIAN BOWLER IN ICC TEST BOWLING RANKINGS:*



1. Jasprit Bumrah.

2. Mohammad Siraj.

3. Ravindra Jadeja.



- _*SIRAJ NOW 2ND RANKED INDIAN BOWLER IN TESTS..!!!!*_#MohammedSiraj #ICC pic.twitter.com/4sshuLeh3P