पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर जीती त्रिकोणीय T20I सीरीज

PAKvsSL शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज (तीन-तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद सैम अयूब (36) और बाबर आजम (नाबाद 37 ) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने शनिवार को फाइनल मुकाबले श्रीलंका को आठ गेंदे शेष रहते छह विकेट से हराकर टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला का खिताब अपने नाम किया। सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद नवाज को ‘प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज’ के पुरस्कार से नवाजा गया।







Pakistan clinch the T20I tri-series defeating Sri Lanka in the final in Rawalpindi #PAKvSL : https://t.co/MF3tvaLvQF pic.twitter.com/Vh4Emt8u2b — ICC (@ICC) November 29, 2025 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े। आठवें ओवर में इशान मलिंगा ने फरहान (23) को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। 12वें ओवर में हसरंगा ने सैम अयूब को आउट किया। सैम अयूब ने 33 गेंदों में छह चौकों की मदद से 36 रन बनाये।



इस टूर्नामेंट की तीसरी टीम जिम्बाब्वे थी। पाकिस्तान ने पहली बार घरेलू सरजमीं पर त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल जीता है। इससे पहले उन्होंने घर पर तीन एकदिवसीय त्रिकोणीय-सीरीज फाइनल और एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला था, और सभी हार गए थे।

कप्तान आगा सलमान (14) और फखर जमान (तीन) रन बनाकर आउट हुये। पाकिस्तान ने 18.4 ओवर में 118 रन बनाकर मुकाबला छह विकेट से जीत लिया। बाबर आजम ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। बाबर ने 34 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 37 रन बनाये। उस्मान खान तीन रन बनाकर नाबाद रहे।





इससे पहले पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 19.1 ओवर में 114 रन के स्कोर पर ढ़ेर कर दिया। श्रीलंका शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 20 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। तीसरे ओवर में शाहीन ने पथुम निसंका (11) को आउटकर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई।





इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कुसल मेंडिस ने कामिल मिशारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। 11वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने कुसल मेंडिस (14) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद कामिल मिशारा को छोड़कर श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान गेंदबाजी आक्रमण के आगे दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। कामिल मिशारा ने 47 गेंदों में दो चौके और चार छक्के लगाते हुए 59 रनों की पारी खेली।





पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने तीन-तीन विकेट लिये। अबरार अहमद को दो विकेट मिले। सलमान मिर्जा और सैम अयूब ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

