कृष्णा का खुलासा, तारीफ पर भी गाली गलौच पर उतर आए थे जो रूट

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट श्रृंखला में प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट के दौरान जो रूट के साथ मैदान पर हुई बहस के बारे में कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि इस दिग्गज बल्लेबाज ने इतने गुस्से के साथ प्रतिक्रिया क्यों दी।भारत ने पांचवें टेस्ट मैच को छह रन से जीतकर श्रृंखला को 2-2 से बराबर किया था। इस मैच के दूसरे दिन रूट और प्रसिद्ध के बीच तीखी बहस हुई थी।





प्रसिद्ध ने ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ से कहा, ‘‘मुझे नहीं पता रूट ने क्यों उस तरह की प्रतिक्रिया दी। मैंने तो बस इतना कहा था, ‘आप अच्छे लग रहे हो’ और बात गाली गलौज तक पहुंच गयी।’’उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कई खिलाड़ियों से बात की। मैंने रूट से भी बात की। मैंने पूछा क्या हुआ था तो उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा तुमने गाली दी’। मैंने कहा, ‘नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था’। रूट ने फिर कहा, ‘असल में मैं खुद को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बात थोड़ी बढ़ गयी।’’





उन्होंने कहा, ‘‘मुझे इस खेल में यही सबसे ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा से इसे इसी तरह खेलता आया हूं। हर किसी को खासकर उनके जैसे दिग्गज को आज भी अपना सब कुछ झोंकते और टीम के लिए संघर्ष करते देखना हर किसी के लिए सीखने लायक है।’’







उन्होंने कहा, ‘‘ आप मैच जीतने के लिए मैदान में जाते है। इसके लिए कभी-कभी आपको कौशल से ज्यादा की जरूरत होती है। उस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है।’’इस 29 साल के गेंदबाज ने इंग्लैंड में तीन टेस्ट में 14 विकेट लिये जिसमें श्रृंखला के पांचवें टेस्ट में आठ विकेट चटकाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया।उन्होंने भारत के लिए छह टेस्ट मैच में 22 विकेट चटकाये है। (भाषा)

