जी तोड़ कोशिश कर ली कंगारुओं ने लेकिन यह दीवार नहीं टूटी (वीडियो)

CheteshwarPujara in this Series

Played 928 balls. Scored 3 fifties in last 4 innings and Fought like an warrior in last 2 test to save india.This man deserves no hate. #SAVIOUR ! He the BIG WALL for #India#INDvAUS #AUSvsIND #GabbaTest #INDvsAUSTest #pujara #pain pic.twitter.com/plhNayBOex