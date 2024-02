रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने MI Coach से ऐसा क्या कहा जिससे मचा इंटरनेट पर तहलका

इस Podcast पर रोहित शर्मा की पत्नी (Ritika Sajdeh) की का रिएक्शन आया। उन्होंने Instagram पर इस Podcast पर कमेंट कर लिखा कि 'इसमें बहुत सी चीजें गलत हैं' (So many things wrong with this) रोहित शर्मा की पत्नी की इस टिप्पणी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।