शार्दुल ठाकुर की मैच के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

शार्दुल ठाकुर की मैच के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

Shardul Thakur Admitted to Hospital Irani Cup : लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुंबई और शेष भारत (Mumbai vs Rest of India) के बीच ईरानी कप खेला जा रहा है, यह कप 1 अक्टूबर को शुरू हुआ और और मुंबई के लिए स्टार बल्लेबाज ने शानदार दोहरा शतक जड़ टीम को 9 विकेट के नुकसान पर 536 रन बनाने में मदद की लेकिन अब मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोहरे शतक में सरफराज (Sarafarz Khan) का साथ देने वाले शार्दुल ठाकुर की तबियत बिगड़ गई है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।





कहा जा रहा है कि उन्हें पहले से ही बुखार था लेकिन वे सरफराज और अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने उतरे, इस वक्त सराफ़ार्ज 185 रनों पर खेल रहे थे और उन्हें अपने दोहरे शतक के लिए सिर्फ 15 रनों की दरकार थी। उन्होंने सरफराज खान के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 73 रनों की पार्टनरशिप की।









शार्दुल ने 59 गेंदों में 36 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया था।





उमस भरी धुप में 2 घंटे की बल्लेबाजी में उनकी तबियत और बिगड़ गई थी। मलेरिया और डेंगू जैसी संभावित बीमारियों के लिए उनके टेस्ट किए गए और उन्हें पूरी रात निगरानी में रखा गया, हालांकि अब उनकी तबियत बेहतर है और उन्हें गुरुवार की सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया था लेकिन वे तीसरे दिन खेलने नहीं उतरे।







