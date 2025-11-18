Dharma Sangrah

शुभमन गिल का दूसरे टेस्ट से बाहर रहना तय, फिर टीम से जुड़ा यह ऑलराउंडर

WD Sports Desk

, मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (12:39 IST)
गर्दन के दर्द से जूझ रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल बुधवार को भारतीय टीम के साथ बुधवार को गुवाहाटी नहीं जाएंगे। बरसापारा स्टे़डियम में टीम को दूसरा टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। इस बीच टीम से नीतिश कुमार रेड्डी वापस जुड़ गए हैं जिन्हें पहले टेस्ट से पहले रीलीज कर दिया गया था।
मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद बताया कि शुभमन गिल की फॉिटनेस पर मेडिकल टीम लगातार नजर बनाए हुए है और फिजियो जल्द ही उनकी एक और जांच करेगा। चौथी पारी में गिल के बाहर होने से भारत के पास एक बल्लेबाज कम रह गया था और कम स्कोर वाले मुकाबले में यह कमी सीधे असर डाल गई। गंभीर ने माना कि यह स्थिति आसान नहीं थी।

उन्होंने कहा, “यह एक चुनौती भरी परिस्थिति थी। शुरुआत से हम जानते थे कि हमारी बल्लेबाजी में एक खिलाड़ी कम है। शुभमन उपलब्ध नहीं थे और लंच से पहले दो विकेट गिर गए, तो व्यवहारिक तौर पर हम तीन विकेट खो चुके थे। फिर भी हमें भरोसा था कि अगर एक पचास रन की साझेदारी या दो चालीस रन की साझेदारियां बन जातीं, तो मैच की दिशा अलग हो सकती थी।”

वहीं नीतिश कुमार रेड्डी को वापस टीम से जोड़ लिया गया है। इससे पहले उन्हें ध्रुव जुरेल के लिए जगह बनाने के लिए टीम से रीलीज किया गया था। हालांकि भारतीय टीम प्रबंधन रेड्डी को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में विकसित करना चाहता है लेकिन उनकी गेंदबाजी अब भी उतनी अच्छी नहीं है और बल्लेबाजी भी जुरेल की तुलना में अधिक संतुलित नहीं है।लेकिन अब शुभमन गिल के चोटिल हो जाने के कारण टीम प्रबंधन रेड्डी के पास गया है। उनका टीम से जुड़ना एक बड़ा इशारा है कि शुभमन गिल को दूसरे टेस्ट के लिए बाहर रखा जाना तय है।

