शुभमन गिल का दूसरे टेस्ट से बाहर रहना तय, फिर टीम से जुड़ा यह ऑलराउंडर

मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद बताया कि शुभमन गिल की फॉिटनेस पर मेडिकल टीम लगातार नजर बनाए हुए है और फिजियो जल्द ही उनकी एक और जांच करेगा। चौथी पारी में गिल के बाहर होने से भारत के पास एक बल्लेबाज कम रह गया था और कम स्कोर वाले मुकाबले में यह कमी सीधे असर डाल गई। गंभीर ने माना कि यह स्थिति आसान नहीं थी।
Breaking #ShubmanGill is all but out of the second Test against South Africa starting on November 22. In fact, it hasn't been decided if he would even travel with the team to Guwahati. @shamik100 reports #INDvSA https://t.co/O6aL22trP5— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) November 18, 2025
NITISH KUMAR REDDY IS BACK
उन्होंने कहा, “यह एक चुनौती भरी परिस्थिति थी। शुरुआत से हम जानते थे कि हमारी बल्लेबाजी में एक खिलाड़ी कम है। शुभमन उपलब्ध नहीं थे और लंच से पहले दो विकेट गिर गए, तो व्यवहारिक तौर पर हम तीन विकेट खो चुके थे। फिर भी हमें भरोसा था कि अगर एक पचास रन की साझेदारी या दो चालीस रन की साझेदारियां बन जातीं, तो मैच की दिशा अलग हो सकती थी।”
NKR has rejoined Indian team early and will practice with the team at Eden Gardens Tommorow. [Sahil Malhotra from TOI] pic.twitter.com/gwGWOlhN9V— ORANGE ARMY (@SUNRISERSU) November 17, 2025