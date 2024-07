सूर्यकुमार और रिंकू की गेंदबाजी पर बने मजेदार मीम्स, लंका दहन के साथ हुई गौतम युग की शुरुआत

Suryakumar Yadav Rinku Singh Bowling IND vs SL : 30 जुलाई को भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेला गया और इस मैच का अंत बड़े ही रोमांचक तरीके से हुआ। कुछ ऐसे नज़ारे देखने मिले जिन्हे देख फैन्स के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली 'लो हो गई गौतम-सूर्यकुमार युग की शुरुआत' दरअसल यह मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर था जहां दोनों टीमों का पलड़ा बराबरी पर था।







आखिरी 2 ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 9 रनों की जरुरत थी। 18 ओवर में श्रीलंका का स्कोर था 4 विकेट पर 129 रन लेकिन कप्तान सूर्यकुमार ने कुछ ऐसा किया कि 6 विकेट हाथ में होने के बावजूद भी श्रीलंका की टीम जीत नहीं पाई।







19वें ओवर में सूर्यकुमार यादव ने मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी न देते हुए गेंद थमाई रिंकू सिंह के हाथों में, रिंकू सिंह ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन देकर सेट बल्लेबाज कुसल परेरा (46) और रमेश मेंडिस (3) के विकेट लिए। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 6 रन, कप्तान सूर्यकुमार ने जिम्मा खुद अपने हाथों में लिया और सिर्फ 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए और गेम सुपर ओवर में ले गए।





सुपर ओवर में वाशिंगटन की शानदार गेंदबाजी की वजह से भारत ने तीसरा मैच भी जीता और सीरीज 3-0 से अपने नाम की। वाशिंगटन ने सुपर ओवर से पहले 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट भी चटकाए थे और बल्लेबाजी में 25 रन भी बनाए थे।







उनके इस शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ थे मैच का अवार्ड भी मिला लेकिन मैच के बाद सूर्यकुमार यादव रिंकू सिंह और गौतम गंभीर की तिकड़ी पर जो मजेदार मीम्स बने उससे सोशल मीडिया पर एक तरह से बाढ़ सी आ गई। फैन्स ने भारतीय बल्लेबाजों को जादुई स्पिन गेंदबाजों में बदलने का श्रेय हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को दिया।





In the era of Gambhir, every batsman is a bowler, and every bowler is a batsman, yet they all deliver performances that dazzle and amaze. #SLvIND #suryakunaryadav #Washington #rinku pic.twitter.com/n7boeMfWKU

That smile of satisfaction on the face of @GautamGambhir when all his strategies became fruitful ????????❤️

Srilanka is whitewashed 3-0(3) under his coaching in his 1st series as Indian coach. The GAUTAM GAMBHIR era begins with a bang????

Congratulations Gauti bhaiyaa and India ???????????? pic.twitter.com/R8PlVzOx9j