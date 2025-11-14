Festival Posters

टेम्बा बावुमा को गाली के साथ बौना बोला भारतीय खिलाड़ियों ने, वीडियो हुआ वायरल

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (12:32 IST)
पहले टेस्ट के पहले सत्र में विश्व टेस्ट चैंपियन कप्तान टेम्बा बावुमा को कुलदीप ने जुरेल के हाथों सस्ते में पवैलियन लौटा दिया। लेकिन जब वह क्रीज पर आए थे तो एक दिलचस्प घटना हुई।

दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवैलियन लौटा चुके जसप्रीत बुमराह की गेंद बावुमा के पैड पर लगी। जसप्रीत बुमराह चाहते थे कि 62 पर 2 विकेट खो चुकी दक्षिण अफ्रीका दबाव में है और तीसरा विकेट उसे ज्यादा दबाव में ला सकता है। ऐसे में वह कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर ऋषभ पंत से रिव्यू के लिए बातचीत करने लग गए।

इस बातचीत का ऑडियो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया। बातचीत के दौरान जहां ऋषभ पंत ने बावुमा को बौना कहा वहीं जसप्रीत बुमराह ने बौना के साथ गाली का भी उपयोग किया।


