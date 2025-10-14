Biodata Maker

RCB को चैंपियन बनाने के 4 महीने बाद वतन लौटे विराट, ब्लैक शर्ट लुक में दिखे सुपर कूल और डैपर [VIDEO]

WD Sports Desk

मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (16:15 IST)
X

INDIA VS AUSTRALIA ODI SERIES : भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने वाली है, जहां19 अक्टूबर से तीन वनडे और उसके बाद पांच टी-20 मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। इस सीरीज़ से पहले टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली (Virat Kohli) मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंचे। वह लंदन से चार महीने बाद भारत लौटे हैं। एयरपोर्ट पर कोहली को ब्लैक शर्ट और व्हाइट ट्राउज़र्स में देखा गया। कानों में इयरफ़ोन, आंखों पर चश्मा और सफेद जूते पहने विराट का अंदाज़ काफी कूल और रिलैक्स्ड दिखा।


सिक्योरिटी घेरे में चलते हुए जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकले, फैंस की भीड़ ने उनका नाम पुकारा और सेल्फी की गुज़ारिश की, लेकिन विराट सीधे अपनी कार में बैठकर निकल गए।

आईपीएल से टेस्ट रिटायरमेंट तक
 
IPL 2025 विराट के लिए बेहद खास रहा। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 18 साल बाद पहला खिताब दिलाया। इसके बाद वह पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और दोनों बच्चों के साथ लंदन चले गए थे। वहीं रहते हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इससे पहले टी-20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट ले लिया था। अब विराट सिर्फ वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा हैं और यही उनकी क्रिकेट जर्नी का अगला बड़ा पड़ाव है।
 
ऑस्ट्रेलिया में दमदार रिकॉर्ड
 
विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद शानदार रहा है। उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 50 वनडे में 2451 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर उनका प्रदर्शन और भी प्रभावशाली है 29 मैचों में 1327 रन, 5 शतक और औसत 51 से ऊपर। पर्थ, एडिलेड और सिडनी में होने वाले आगामी तीन वनडे में उनके बल्ले से एक बार फिर रन बरसने की उम्मीद है।
 
टीम इंडिया की तैयारी
 
बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक, भारतीय टीम 15 अक्टूबर को दो बैच में ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पहला दल सुबह और दूसरा शाम को उड़ान भरेगा। कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और कुलदीप यादव जैसे नाम शामिल हैं। टी-20 सीरीज़ की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे।
 
करियर का अहम पड़ाव
विराट के लिए यह दौरा बेहद मायने रखता है। टेस्ट और टी-20 से दूरी बनाने के बाद वह अब पूरी तरह से वनडे पर केंद्रित हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2027 वनडे विश्वकप तक वह टीम इंडिया की रीढ़ बने रहना चाहते हैं। फिलहाल फैंस की निगाहें 19 अक्टूबर को पर्थ में होने वाले पहले मुकाबले पर टिकी हैं, जहाँ लंबे अंतराल के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जोड़ी एक साथ मैदान पर उतरती दिखाई देगी।
 
webdunia

 
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, के एल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

