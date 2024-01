Virat को गले लगाने पर पुलिस ले गई फैन को थाने, कोहली ने पुलिस से की यह अपील

Virat Kohli requested the security to be kind with the fan IND vs AFG Indore : भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टी-20 मैच Holkar Stadium, Indore में खेला गया और यह विराट कोहली (Virat Kohli) की 15 महीने बाद T-20 Cricket में वापसी थी, इसलिए यह Virat Fans के लिए एक बड़ा क्षण था।