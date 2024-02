Who is Akash Deep, Akash Deep Life Story Hindi News IND vs ENG 4th Test : भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा मैच रांची के JSCA International Stadium Complex, Ranchi में खेला जा रहा है। यह पूरी सीरीज अब तक डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक Fairy Tale की तरह रही है और चौथे मैच में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की जगह बंगाल के क्रिकेटर आकाश दीप (Akash Deep) को भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला।