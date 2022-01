मिताली राज की अगुवाई में वनडे विश्वकप 2022 खेलेगी टीम इंडिया, इन दो बड़े नामों को नहीं मिली जगह

#TeamIndia squad for ICC Women's World Cup 2022 & New Zealand ODIs:



Mithali Raj (C), Harmanpreet Kaur (VC), Smriti, Shafali, Yastika, Deepti, Richa Ghosh (WK), Sneh Rana, Jhulan, Pooja, Meghna Singh, Renuka Singh Thakur, Taniya (WK), Rajeshwari, Poonam. #CWC22 #NZvIND pic.twitter.com/UvvDuAp4Jg