IND vs WI : Test Debut में शतक जड़ Jaiswal ने रचा इतिहास, कहा इस खिलाड़ी ने मैच के दौरान की मदद

अपनी कामयाबी का क्रेडिट Rohit Sharma को दिया (There was great communication between us)

यशस्वी ने शतक लगाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को गले भी लगाया और इस कामयाबी का श्रेय भी रोहित को दिया। उन्होंने बताया कि रोहित उन्हें मैच के पहले और मैच के दौरान उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे।

यशस्वी ने बताया "बल्लेबाजी के दौरान मैंने रोहित भैया से काफी बातें कीं। वह मुझे समझाते रहे कि इस विकेट पर कैसे बल्लेबाजी करनी है और रन कहां मिलेंगे। हमारे बीच बहुत अच्छा संवाद था. खेल से पहले भी, वह मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे 'तुम्हें यह करना होगा'। इसलिए मैं इस बारे में सोचता रहा कि मुझे मानसिक रूप से कैसे तैयार होना चाहिए और रन बनाने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इस खेल से बहुत कुछ सीखा है और मैं आगे भी ऐसा करने की कोशिश करूंगा।"