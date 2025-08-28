Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।





धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे सकें। घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और पितरों की कृपा को रोकती हैं। आइए जानते हैं पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही किन चीजों को घर से हटा देना चाहिए।





घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें

1. खराब या बंद पड़ी घड़ी: वास्तु शास्त्र में घड़ी को जीवन की प्रगति और समय का प्रतीक माना जाता है। घर में खराब या बंद पड़ी घड़ी दुर्भाग्य का संकेत देती है और यह परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा डालती है। पितृ पक्ष के दौरान ऐसी घड़ी का घर में रहना अशुभ माना जाता है। इसलिए, इसे तुरंत ठीक करवा लें या घर से हटा दें।





2. टूटे-फूटे या चटके हुए बर्तन: घर में कभी भी टूटे या चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार, इन बर्तनों में पितरों को भोजन परोसना अशुभ माना जाता है, जिससे पितर नाराज हो सकते हैं और घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही इन सभी बर्तनों को घर से बाहर निकाल दें।





3. सूखे या मुरझाए हुए पौधे: हरे-भरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जबकि सूखे या मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ऐसे पौधे घर में अशुभता लाते हैं और पितरों की कृपा में बाधा डालते हैं। पितृ पक्ष शुरू होने से पहले इन पौधों को हटा दें और घर में हरे-भरे पौधे लगाएं।





4. टूटी हुई या खंडित मूर्तियां: घर में देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी खंडित मूर्तियों में भगवान का वास नहीं होता। इन्हें पितृ पक्ष से पहले किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए।





5. जंग लगा सामान और अनुपयोगी वस्तुएं: घर में पड़ा जंग लगा लोहा, पुराने और टूटे फर्नीचर, या कोई भी अनुपयोगी वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ऐसी चीजें घर में कबाड़ की तरह होती हैं और समृद्धि के रास्ते बंद करती हैं। पितृ पक्ष के दौरान घर को पूरी तरह से साफ-सुथरा और अव्यवस्था मुक्त रखना चाहिए। इन चीजों को पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही घर से बाहर कर दें।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।