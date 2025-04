विश्व पुस्तक दिवस पर मेरी किताब पर मेरी बात पर चर्चा

अन्य सदस्यों में अनुपमा गुप्ता-गीता सार कृति, तनुजा चौबे-देहरी पर सजे ख्वाब, वंदना पुणतांबेकर सुगंधित शब्द, अमिता मराठे -मनोगत, आशा मुंशी-एक बंधन सूत का, डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव-चांद ने कहा, भावना दामले-मन का सागर, अर्चना मंडलोई- पीहर की देहरी, डॉ. आरती दुबे-एक नदी जो समंदर हो गई, शीला श्रीवास्तव- उपन्यास विश्वास, डॉ. अंजना चक्रपाणि मिश्र- मौन मुखर था, शालिनी बड़ोले- विष पी गई मीरा (कहानी संग्रह), निरुपमा वर्मा रौशनाई मेरे अक्श की (काव्य संग्रह), डॉ. पूर्णिमा भारद्वाज-सुवासित समिधाएं (काव्य संग्रह), डॉ. किसलय पंचोली-नो पार्किंग (कहानी संग्रह), सुषमा चौधरी-playing chess with destiny, डॉ. प्रगति जैन -The Power of Pause, डॉ प्रेम कुमारी नाहटा-टोपी पंखों वाली और स्नेहा काले ने कृष्णार्पण पर अपनी बात रखी।