अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में पत्नी सुनीता सप्ताहांत में करेंगी रोड शो

Sunita will do road show over the weekend: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगी। वे इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में एक रोड शो कर सकती हैं। पार्टी के सूत्रों ने नई दिल्ली में गुरुवार को यह जानकारी दी।