बेटे बृजेंद्र के बाद बीरेंद्र सिंह के भी कांग्रेस में शामिल होने के आसार

Birendra Singh also likely to join Congress : हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के बाद उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के भी कांग्रेस में शामिल होने के आसार हैं। बीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि जब वह कांग्रेस में शामिल होंगे तो उनके साथ हरियाणा के दो मौजूदा विधायक भी कांग्रेस में शामिल होंगे।