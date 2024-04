Lok Sabha Election : मांड्या से कांग्रेस उम्मीदवार वेंकटरमण गौड़ा की पत्नी के पास 633 करोड़ की संपत्ति

Wife of Congress candidate from Mandya has assets worth Rs 633 crore : लोकसभा चुनाव के लिए मांड्या से कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकटरमण गौड़ा और उनकी पत्नी कुसुम ने 622.96 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। गौड़ा ‘स्टार चंद्रू’ के नाम से लोकप्रिय हैं। सोमवार को नामांकन के साथ दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक, गौड़ा की पत्नी उनसे ज्यादा अमीर हैं।