शिवसेना UBT उम्मीदवारों के ऐलान पर कांग्रेस की आपत्ति, फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह

Congress's objection to the announcement of Shiv Sena UBT candidates : कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भिवंडी, मुंबई दक्षिण-मध्य और सांगली लोकसभा सीट के लिए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने पर आपत्ति जताते हुए बुधवार को कहा कि महाविकास आघाडी (एमवीए) के घटक दलों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए।