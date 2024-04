केकड़ा मामले में MLA रोहित पवार पर कार्रवाई की मांग, PETA ने शरद पवार को लिखा पत्र

Demand for action against MLA Rohit Pawar in the crab case : पशु अधिकार संगठन 'पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल' (पेटा) ने हाल ही में विधायक रोहित पवार द्वारा संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक केकड़ा लटकाए जाने को लेकर निर्वाचन अधिकारियों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।