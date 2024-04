Odisha Election : ओडिशा में 50 साल बाद चुनावी मैदान से बाहर हुए गमांग और पांगी परिवार

Gamang and Pangi families out of election field after 50 years : कांग्रेस ने ओडिशा की कोरापुट और नवरंगपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है तथा इस बार पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग एवं कोरापुट से पूर्व सांसद जयराम पांगी के परिवारों समेत प्रमुख राजनीतिक परिवार चुनाव मैदान से नदारद हैं।