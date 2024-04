Lok Sabha Elections : जयराम रमेश का दावा, पूर्वोत्तर में लोग भाजपा को करेंगे खारिज

Jairam Ramesh's claim about Congress in the North-East : कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पूर्वोत्तर में उसके पक्ष में लहर है तथा लोग विविधता पर एकरूपता को थोपने के भारतीय जनता पार्टी के प्रयास को खारिज करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जनता समझ गई है कि भाजपा को हटाने का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है।