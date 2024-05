EVM के डेटा को लेकर कपिल सिब्बल ने Supreme Court से किया यह आग्रह

Kapil Sibal made this request to the Supreme Court regarding EVM data : राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के 'लॉग' को कम से कम दो से 3 साल तक सुरक्षित रखने और मतगणना से पहले प्रत्येक चरण के मतदान के रिकॉर्ड की घोषणा करने का निर्देश दिया जाए ताकि कोई भी सदस्य गैरकानूनी ढंग से न चुना जा सके।