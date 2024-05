सेहत पर उठाया सवाल, नवीन पटनायक ने PM मोदी को दिया यह जवाब

Naveen Patnaik replied to Prime Minister Modi regarding his health : ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सवाल उठाए जाने पर पटनायक ने कहा कि उनकी सेहत ठीक है और वे लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए गत एक महीने से प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं उनका अच्छा मित्र हूं। उन्हें मात्र मुझे फोन करके मेरी सेहत की जानकारी लेनी थी।