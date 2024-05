Lok Sabha Election : प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी रणनीति पर चर्चा, अमेठी और रायबरेली के नेताओं के साथ होगी बैठक

Priyanka Gandhi will discuss election strategy with leaders of Amethi and Rae Bareli : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार की शाम रायबरेली और अमेठी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रियंका के भाई राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में हैं जबकि अमेठी से गांधी परिवार के बेहद करीबी सहयोगी किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं।