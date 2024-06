केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश

Recommendation for dissolution of Lok Sabha : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग (Dissolution of the Lok Sabha) करने की सिफारिश की। सूत्रों ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम चुनाव के परिणाम सामने आने के 1 दिन बाद अपने आवास पर बैठक के पश्चात मोदी ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) से मुलाकात कर अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही लोकसभा भंग करने की औपचारिक सिफारिश करने का फैसला किया है। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की है।