Lok Sabha Election : कर्नाटक में NDA के 3 पूर्व CM की किस्मत दांव पर, राज्य में प्रचार का माहौल हुआ गर्म

The fate of 3 former Chief Ministers of NDA is at stake in Karnataka : लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे कांग्रेस शासित राज्य में प्रचार का माहौल गर्म हो गया है।