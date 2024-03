राजगढ़ से उम्मीदवारी पर क्या बोले पूर्व CM दिग्विजय सिंह

Digvijay Singh will contest last elections in 2024: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने 'संकेत' दिया है कि उन्हें मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस ने अभी तक राज्य की 29 में से राजगढ़ सहित 19 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।