कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?

What did Rahul Gandhi say about the Congress manifesto? : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नई दिल्ली में मंगलवार को कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र महज दस्तावेज या गारंटी नहीं बल्कि इसमें जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, वे समाज के हर वर्ग के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों (5 justices and 25 guarantees) समेत पार्टी के घोषणापत्र पर गहन चर्चा हुई।