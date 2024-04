Lok Sabha Election : अच्छे प्रदर्शन की कोशिश में जुटी YSRCP, कल्याणकारी कार्यक्रमों का कर रही धुआंधार प्रचार

YSRCP is trying to perform well in the elections : आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपनी 4500 सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की मजबूत टीम के जरिए राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का धुआंधार प्रचार कर रही है और गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए तथ्यों की जांच कर जानकारी देने वाले संदेश त्वरित भेजे जा रहे हैं।