कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे क्यों नहीं लड़ना चाहते लोकसभा चुनाव?

Congress President Mallikarjun Kharge does not want to contest Lok Sabha elections: कांग्रेस ज्यादातर दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनमें कांग्रेस के वर्तमान अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हैं। खरगे इस समय राज्यसभा से सांसद हैं और उनका कार्यकाल भी 4 साल का बाकी है, इसीलिए वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इनके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते।