रिलेशनशिप में फील हो रहा है अकेलापन? जानिए ये 5 बड़े संकेत जो बताते हैं कि आपका रिश्ता भी है साइलेंट डाइवोर्स का शिकार

what is a silent divorce in a relationship in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्ते कई बार दिखते कुछ हैं और होते कुछ और। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, कपल साथ रह रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रहे हैं, परिवार के बीच सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका रिश्ता दम तोड़ चुका होता है। यही है Silent Divorce यानी मौन तलाक। ये वो स्थिति होती है जब दो लोग कानूनी रूप से साथ होते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से बिल्कुल अलग हो चुके होते हैं। उनके बीच बातचीत नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है, और वे एक-दूसरे की ज़रूरतों, इच्छाओं और भावनाओं से पूरी तरह अनजान हो जाते हैं। Silent Divorce आज के मॉडर्न रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।