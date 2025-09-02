Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों को

Advertiesment
हमें फॉलो करें Lunar Eclipse

WD Feature Desk

, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (13:10 IST)
Chandra grahan 2025 rashiyon par prabhav:  साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण कब है? जानें चंद्र ग्रहण की सही तारीख, समय और सूतक काल की अवधि। इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में पूरी जानकारी। चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव, साथ ही करें कुछ खास उपाय। इसमें से 6 राशियों पर होगा इसका अशुभ असर।
 
1. कर्क राशि: आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है। अष्टम भाव आपकी रहस्य, दुर्घटना, अचानक से लाभ या हानि के योग बन सकते हैं। आपको घर परिवार पर ध्यान देना होगा। वाणी पर संयम रखकर काम करना होगा। खर्चे कम करने की बजाए इनकम पर ध्यान फोकस करना होगा। धन लाभ होगा।
 
2. सिंह राशि: आपकी कुंडली के सातवें भाव में ग्रहण योग बन रहा है। दांपत्य जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। साझेदारी के व्यापार में सतर्कता से काम लेना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर समझदारी से फैसले लेना होंगे। खुद की सेहत का भी ध्यान रखें।
 
3. तुला राशि: आपकी कुंडली में पांचवें भाव में ग्रहण लगेगा। संतान को लेकर आप चिं‍तित रह सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं तो सावधानी से काम करें। बुद्धि से काम लेकर काम करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार विचार करें।
 
4. मकर राशि: आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यह ग्रहण आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। धन संबंधि समस्या खड़ी हो सकती है। लेन देने में सावधानी रखें। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।  
 
5. कुंभ राशि: आपकी कुंडली के प्रथम भाव में ग्रहण योग आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकता है। यह आपके दांपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जीवनसाथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तो यह थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे सकता है। साझेदारी के कारोबार पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है।
 
6. मीन राशि: आपकी कुंडली के 12वें भाव में यह ग्रहण लगेगा जो आपके खर्चों को बढ़ा देगा। हालांकि यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं तो लाभ हो सकता है। यदि आप विदेश के लिए इमीग्रेशन के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, वीजा के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जांच परख करके लगाएं। सेहत का भी ध्यान रखें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Padma ekadashi 2025: परिवर्तिनी पद्मा एकादशी का व्रत रखने का महत्व और फायदे

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels