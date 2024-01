अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर 1.11 करोड़ दीपों से जगमगाएगा इंदौर

1.11 crore lamps will be lit in Indore: अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में 1.11 करोड़ दीप जलाए जाएंगे।