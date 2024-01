इंदौर में भी ड्राइवर हड़ताल का असर, पेट्रोल पंपों पर भीड़, कुछ रूटों पर ही चलीं सिटी बसें

Protest against hit and run law: केन्द्र सरकार के हिट एंड रन कानून (hit and run law) के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरे दिन मंगलवार को भी इंदौर शहर में व्यापक असर दिखाई दिया। पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें देखी गईं, जबकि एआईसीटीएसएल की लंबी दूरी की बसें बंद रहीं। सिटी बसों का संचालन भी पूरी तरह नहीं हो पाया। दुपहिया वाहन तुलनात्मक रूप से सड़कों पर ज्यादा दिखाई दिए।