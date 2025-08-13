janma asthmi

एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं एग्जाम- 2026 की तारीखों का ऐलान

भोपाल , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (23:12 IST)
Board of Secondary Education Board Exam : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख 6 महीने पहले ही घोषित कर दी है। 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी और 2 मार्च को खत्म होगी। सभी उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

पिछले साल 6 अगस्त को टाइम टेबल जारी किया गया था। दोनों ही बोर्ड कक्षाओं का पहले दिन हिंदी का पेपर होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा 10 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। एग्जाम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी।
सभी उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। 15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में एंट्री बंद कर दी जाएगी। एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले स्टूडेंट्स को उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।

