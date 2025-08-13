एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं एग्जाम- 2026 की तारीखों का ऐलान

Board of Secondary Education Board Exam : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख 6 महीने पहले ही घोषित कर दी है। 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी और 2 मार्च को खत्म होगी। सभी उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा।



