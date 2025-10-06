Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया

छिंदवाड़ा में मृतक बच्चों के परिजनों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की मुलाकात

Advertiesment
हमें फॉलो करें Major government action on the death of children in Chhindwara
webdunia

विकास सिंह
, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (16:32 IST)
भोपाल। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और दो ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके सथ ही ड्र्ग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा गौरव शर्मा, ड्र्ग इंस्पेक्टर जबलपुर शरद कुमार जैन और डिप्टी डायरेक्टर खाद्य एवं औषधि शोभित कोष्टा और ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्या पर भी लापरवाही बरतने  के मामले में गाज गिरी है। आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाडडा में घटना में मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परासिया के ग्राम न्यूटन पहुंचकर मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है, मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार ने औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा, औषधि निरीक्षक जबलपुर शरद कुमार जैन, उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन शोभित कोस्टा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया है।।
webdunia

अभियान चलाकर घर-घर से रिकवर करें प्रतिबिंधत दवा- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कोल्ड्रिफ सिरप के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही दुकानों में विद्यमान स्टॉक जप्त किया जाए। छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जिन परिवारों ने यह दवा ली है, उनके घरों से दवा रिकवर करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए। कोल्ड्रिफ सिरप दवा के अलावा पिछले दिनों क्षेत्र में बिकने वाली अन्य दवाओं की प्रभावशीलता का भी आंकलन कराया जाए।

दवाओं पर जो चेतावनी और सावधानियां लिखी जानी चाहिए, वह लिखी जा रही हैं या नहीं इसकी जांच के लिए अभियान आरंभ किया जाए। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए। चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं देने की व्यवस्था है, जो डॉक्टर इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैडियाट्रिक्स सहित चिकित्सकों के विभिन्न संगठनों और केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आवश्यक सावधानियां अपनाने और जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा न बने इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोल्ड्रिफ सिरप की निर्माता कंपनी पर कार्यवाही के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को घटनाक्रम से अवगत कराने के निर्देश भी को दिए।

वहीं तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर से कोल्ड्रिफ सिरप की जांच रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाये जाने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सिरप के विक्रय को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया। साथ ही अधिकांश मरीजों को कोल्ड्रिफ दवा लिखने तथा अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से कोल्ड्रिफ दवा की ‍बिक्री कराने वाले डॉक्टर के निलंबन और दवा निर्माता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Gold Rate : त्योहारों पर महंगाई की बड़ी मार, सोने के भाव 1 लाख 30 हजार प्रति 10 ग्राम, चांदी डेढ़ लाख के पार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels