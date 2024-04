MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

MP Cong chief and party MLA booked for posting pics of rape victims kin on social media : लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ आलीराजपुर जिले की जोबट पुलिस ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पास्को) सहित दो अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दुष्कर्म के परिवार की पहचान उजागर करने पर यह मामला दर्ज किया गया है।